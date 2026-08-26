Camacol Antioquia pide información clara y confiable para apoyar la etapa de análisis estructural

Medellín

En el lanzamiento de Expocamacol 2026, el gremio explicó los aportes y planes que le han manifestado al gobierno nacional para apoyar la etapa de reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto. Además, esperan que la economía en el país suba un 7% por cuenta de las obras de construcción.

Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, manifestó que se han cometido algunos errores en el tratamiento de la información de las zonas afectadas por el terremoto, como los datos entregados por los municipios y los informados por el departamento. Y que de estas experiencias se están aprendiendo; sin embargo, manifestó que los canales comunicativos y los métodos ya se han ido superando.

“La primera recomendación del gremio es información clara, precisa, confiable. Todavía se está en ese proceso. Ha sido tan dispendioso el tema porque no está solo en 5 departamentos concentrados, sino que hay 12 departamentos afectados, y hay mucha parte rural. Todavía el país no tiene todas las cifras; se van consolidando y se van actualizando. Solo en la medida que tengamos esas cifras, se puede identificar de qué monto son las inversiones”, recalcó el agremiado Loaiza.

Agregó que, si bien ya hay una persona encargada de la reconstrucción, le pide al Gobierno Nacional que aclare cómo se financiará, quién definirá las políticas, quién ejecutará. El papel de las fundaciones y la empresa privada.

“La capacidad técnica de profesionales de todo tipo en diseño. Hay empresas que se han ofrecido a regalar los diseños de proyectos completos. La consultoría, quien hace la interventoría, etcétera, etcétera. Expertos en suelos, en geología”.

Finalmente, indicó que aún hay muchos profesionales ingenieros expertos evaluadores en los territorios y por ello ya se está trabajando con un formato único para evitar repetir procesos que retrasen la reconstrucción.