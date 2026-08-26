Colombia y la Unión Europea miran al espacio para conectar las regiones más apartadas

Colombia

Llevar conectividad a la totalidad del territorio colombiano es un desafío de grandes proporciones geográficas. Hay zonas rurales, dispersas y apartadas donde desplegar infraestructura terrestre resulta complejo y costoso. Alí la falta de conexión limita el acceso a educación, salud, servicios públicos y oportunidades económicas.

En ese escenario, la tecnología satelital aparece como una alternativa para complementar las redes existentes y ampliar la cobertura. Así lo plantearon representantes de empresas europeas como SES, Hispasat y Eutelsat durante la conversación “Europa desde el espacio”, realizada como antesala a ANDICOM 2026 y en el marco de una agenda compartida entre Colombia y la Unión Europea para llevar innovación, inversión y conectividad a los territorios.

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Durante la conversación, los expertos afirmaron que el desafío no es llevar una señal a los territorios, sino en generar las condiciones para que esa conectividad lleve oportunidades concretas. Víctor Ariza, director de Ventas para Latinoamérica Sur de SES, lo resumió en una frase: “El gran valor es que llega a cualquier lugar sin limitación geográfica”.

Los participantes plantearon cómo la conectividad puede convertirse en una herramienta para que las comunidades apartadas accedan a servicios básicos y desarrollen actividades productivas. Leonardo Domínguez, director Comercial de Gobierno para Hispasat en LATAM, explicó que una comunidad conectada puede, por ejemplo, utilizar internet para comercializar sus productos y transformar sus oportunidades económicas.

Gabriela Serrano, directora Regional de Ventas de Eutelsat, advirtió que “no es lo mismo un colegio rural que una registraduría o un emprendimiento en regiones apartadas”. En este sentido, la conectividad, tendría que responder a las necesidades específicas de cada territorio y a los servicios que se quieran habilitar.

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La oportunidad para Colombia y la alianza con Europa

Durante la conversación también se hizo referencia a IRIS², una de las grandes apuestas de la Unión Europea en materia de conectividad satelital segura, desarrollada con participación del consorcio SpaceRISE, integrado por SES, Eutelsat e Hispasat. Los representantes explicaron que la iniciativa reúne las capacidades de las tres compañías y plantea una infraestructura multiórbita. En palabras de Domínguez, se trata de una “alternativa soberana de comunicaciones seguras”.

Esta iniciativa refleja la apuesta de la Unión Europea por una conectividad segura, soberana y resiliente, y abre oportunidades para profundizar con Colombia una cooperación digital basada en la confianza y la innovación..

Para Colombia, el interés estaría menos en replicar desde cero una infraestructura de esta magnitud y más en definir cómo aprovechar las capacidades que ya existen. Durante el panel se planteó que el país podría apalancarse en la experiencia europea en tecnología satelital, fortalecer su infraestructura terrestre y construir un ecosistema que atraiga inversión y desarrolle talento local.. La discusión también puso sobre la mesa la posibilidad de que el país aproveche su posición estratégica y avance en formación e industria alrededor del sector espacial.

Ese aprovechamiento, sin embargo, requeriría decisiones de largo plazo. Los representantes de las empresas señalaron la necesidad de contar con un marco regulatorio actualizado, condiciones atractivas para la inversión y proyectos que tengan continuidad más allá de los cambios de gobierno.

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Gabriela Serrano planteó que el Estado debe establecer prioridades y definir dónde están las principales necesidades de conectividad, mientras que Víctor Ariza insistió en una visión de largo plazo y de revisar las condiciones que pueden limitar el crecimiento de estas inversiones.

La conectividad satelital también puede tener un papel que va más allá de cerrar la brecha digital. Ante el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, los participantes señalaron que estas tecnologías pueden contribuir a la respuesta de las instituciones, restablecer comunicaciones y facilitar el conocimiento de las afectaciones en las zonas impactadas.

Cuando un desastre natural afecta la infraestructura terrestre, las redes de comunicación también pueden verse afectadas. Por eso, desde el sector plantearon la necesidad de pensar en sistemas que permitan reaccionar y prepararse para escenarios de emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta del país.

De cara a ANDICOM 2026, esta conversación cobra especial relevancia. El encuentro será una oportunidad para profundizar el diálogo entre Colombia, la Unión Europea, el sector público y las empresas tecnológicas sobre cómo convertir la conectividad, la innovación y las inversiones digitales en herramientas concretas de desarrollo territorial. Europa llega a esta discusión con capacidades empresariales, tecnológicas y financieras que, bajo Global Gateway, pueden contribuir a una agenda de inversión de largo plazo para Colombia.

Para Colombia, la discusión sobre satélites va más allá de una discusión sobre infraestructura: es también una conversación sobre inversión, seguridad, resiliencia, competitividad y desarrollo territorial. La tecnología ya existe y hay compañías con experiencia en su implementación. El desafío está en definir dónde son necesarias, crear las condiciones para que lleguen a estos territorios y lograr que, una vez conectadas las comunidades, esa conectividad se convierta en oportunidades concretas para sus habitantes.

En ese camino, la alianza estratégica entre Colombia y la Unión Europea puede movilizar inversión, conectar territorios y convertir una transformación digital segura, sostenible y centrada en las personas en oportunidades concretas de desarrollo.