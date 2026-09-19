UE pide que EEUU “reconsidere” decisión de denegar visados a delegación palestina a la ONU

La Unión Europea (UE) “lamentó” la decisión de Estados Unidos de denegar por segundo año consecutivo los visados al presidente palestino, Mahmud Abás, y los funcionarios de su Gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana que viene en Nueva York, y pidió a Washington que lo “reconsidere”.

“Lamentamos la decisión de prorrogar, por segundo año consecutivo, la denegación de visados de entrada a los miembros de la delegación palestina,” dijo un portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) en un comunicado.

Por ello, añadió que “a la luz de los acuerdos de sede vigentes con la ONU y de sus obligaciones como Estado anfitrión, instamos a Estados Unidos a que reconsidere esta decisión”.

Ya el año pasado, Abás se vio obligado a intervenir ante la Asamblea General de la ONU por videoconferencia, en un mensaje en el que denunció “una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento” en Gaza.

Por su parte, está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Nueva York y hable ante la Asamblea General el próximo 24 de septiembre, pese a la orden de arresto que pende sobre él desde noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.