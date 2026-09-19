Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 sep 2026 Actualizado 12:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

UE pide que EEUU “reconsidere” decisión de denegar visados a delegación palestina a la ONU

El año pasado el presidente palestino, Mahmud Abás, ya se había visto obligado a intervenir ante la Asamblea General de la ONU por videoconferencia.

La Unión Europea (UE) se pronunció ante la decisión de Estados Unidos.

La Unión Europea (UE) se pronunció ante la decisión de Estados Unidos.

La Unión Europea (UE) se pronunció ante la decisión de Estados Unidos.
Añadir Caracol Radio en Google

La Unión Europea (UE) “lamentó” la decisión de Estados Unidos de denegar por segundo año consecutivo los visados al presidente palestino, Mahmud Abás, y los funcionarios de su Gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana que viene en Nueva York, y pidió a Washington que lo “reconsidere”.

“Lamentamos la decisión de prorrogar, por segundo año consecutivo, la denegación de visados de entrada a los miembros de la delegación palestina,” dijo un portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) en un comunicado.

Por ello, añadió que “a la luz de los acuerdos de sede vigentes con la ONU y de sus obligaciones como Estado anfitrión, instamos a Estados Unidos a que reconsidere esta decisión”.

Ya el año pasado, Abás se vio obligado a intervenir ante la Asamblea General de la ONU por videoconferencia, en un mensaje en el que denunció “una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento” en Gaza.

Por su parte, está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Nueva York y hable ante la Asamblea General el próximo 24 de septiembre, pese a la orden de arresto que pende sobre él desde noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado