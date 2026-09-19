Groenlandia destaca que acuerdo con EEUU preserva integridad territorial y soberanía

Groenlandia se pronunció sobre la decisión de un acuerdo con EE.UU.

El Gobierno de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, destacó este sábado que el acuerdo con Estados Unidos anunciado la víspera preserva la soberanía y la integridad territorial de esa isla ártica.

“El acuerdo reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”, señaló en sus redes sociales el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen destacó que beneficiará no sólo la seguridad colectiva de esa isla de unos 56.000 habitantes, sino también su desarrollo continuo.

“El acuerdo refleja lo que hemos dicho desde el principio, que se reconozca la posición de Groenlandia. Se reconoce su derecho de autodeterminación y se reconoce al pueblo groenlandés de acuerdo con el derecho internacional”, dijo a la televisión pública danesa DR el ministro de Exteriores groenlandés, Múte B. Egede.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump señaló en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE.UU.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones. Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor. La reiterada insistencia en el último año del presidente estadounidense Donald Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional ha situado al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes, que han culminado en el acuerdo.