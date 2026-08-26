Cartagena destinará $35 mil millones para financiar Brigadas de Seguridad Urbana

Desde la Convención Bancaria en Cartagena el alcalde Dumek Turbay, entregó detalles de una reunión estratégica con el Ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Confirmó tras el encuentro con el titular de la cartera, que se dispusieron $35 mil millones del presupuesto distrital, para financiar las denominadas Brigadas de Seguridad Urbana, propuesta del Gobierno Nacional que se fortalecerá con la llegada de 200 policías dispuestos a combatir específicamente, delitos como la extorsión y los asociados a la seguridad ciudadana como el homicidio y hurto.

“Cartagena es una de las nueve ciudades escogidas por el señor presidente, que busca combatir en gran medida delitos que a la ciudadanía cartagenera le preocupan. Lo que definimos fue cuando iniciaría y cuánto podría ser el esfuerzo económico del Ministerio del Interior”, manifestó Turbay.

Sumado al aporte de la nación, los recursos serán invertidos en tecnología, movilidad y apoyo logístico de los funcionarios policiales, que ya fueron aprobados por la presidencia que dirige Abelardo de la Espriella.