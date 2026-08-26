Caen 3 integrantes de ‘Los Amarillos’: vendían droga en entornos escolares de Medellín

Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, las autoridades capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los Amarillos’. Durante la intervención, ejecutada mediante dos allanamientos en el Distrito Cinco, se incautaron más de 7.7 kilogramos de estupefacientes que abastecían las redes de microtráfico local.

La investigación reveló que esta estructura criminal distribuía marihuana, cocaína, bazuco y 2CB en inmediaciones de parques y centros educativos. Entre las zonas afectadas se encuentran el complejo deportivo Juan Pablo II, el escenario María Luisa Calle y la Institución Educativa San Bernardo, áreas prioritarias para la protección de la comunidad e infancia.

Impacto a las finanzas criminales

Además del material estupefaciente, los uniformados incautaron un arma traumática, radios de comunicación, equipos celulares, elementos de dosificación y cuadernos de contabilidad. Con este material logístico, la banda criminal generaba rentas ilegales estimadas en $10 millones diarios, flujo financiero que queda severamente impactado tras las diligencias operativas.

Más información Acusan a un papá de presuntamente abusar de su hija de 11 años en Titiribí, Antioquia

Uno de los detenidos presenta antecedentes penales por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso. Al respecto, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, enfatizó que la respuesta institucional continuará siendo contundente para recuperar los espacios recreativos y garantizar que las estructuras delictivas no se apoderen del territorio.

Judicialización de los capturados

Los tres capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en los procesos de judicialización. Con esta acción, las autoridades buscan desarticular por completo la cadena de distribución de ‘Los Amarillos’ y rastrear posibles nexos con otras organizaciones criminales en el Valle de Aburrá.