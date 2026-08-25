Acusan a un papá de presuntamente abusar de su hija de 11 años en Titiribí, Antioquia

Titiribí- Antioquia

En el municipio de Titiribí, Suroeste de Antioquia, fue capturado un hombre señalado del presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Al parecer, las víctimas serían sus propios hijos.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, la detención se realizó por una orden de captura que tenía el hombre luego de la denuncia instaurada en su contra; al parecer, a su hija de 11 años le hizo tocamientos indebidos cuando estaban solos y al cuidado de ella, y al otro hijo de 13 años le mostraba videos sexuales y le exhibía sus genitales, según el relato del menor.

“La investigación se inició luego de que 2 menores de edad informaran a su progenitora sobre presuntos actos abusivos en su contra. A partir de esta información, las autoridades activaron la ruta institucional de protección y, como resultado de estas labores, se emanó una orden judicial contra el presunto agresor en el municipio de Titiribí”, dijo el oficial.

Los hechos investigados ocurrieron supuestamente entre agosto y septiembre de 2025, pero conocidos el 2 de abril del 2026. Al parecer, las conductas señaladas generaron cambios comportamentales en los menores con llanto, aislamiento y bajo rendimiento académico.