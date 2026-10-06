Tribunal Supremo da 48 horas de plazo para presentar alegaciones antes de resolver la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha dado un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para que presenten las alegaciones que consideren convenientes, tras los nuevos escritos de Iustitia Europa y Vox en relación a las inscripciones en el censo electoral de residentes ausentes en el extranjero (CERA) de personas que han adquirido la nacionalidad española por la llamada ley de nietos.

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