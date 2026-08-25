Obras en tres sedes del INEM lograron 65% de avance

La Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, INEM, sigue recuperando una infraestructura que durante décadas estuvo deteriorada y que afectaba el normal desarrollo de las actividades académicas de miles de estudiantes.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza en la transformación integral de esta emblemática institución educativa, con trabajos que actualmente registran un avance superior al 65 %.

La intervención se desarrolla de manera simultánea en las tres sedes que conforman el complejo educativo: la sede principal sobre la Transversal 54, la sede Caracoles y la sede Isabel la Católica, con labores que buscan recuperar las condiciones físicas de los espacios donde estudian cerca de 5 mil niños y jóvenes de Cartagena.

En la sede principal continúan las labores de acabados en los bloques 4, 5, 6 y 7, mientras avanzan los trabajos en el área del coliseo, las plazoletas y los escenarios deportivos. En la sede Isabel la Católica ya comenzaron las labores de reforzamiento estructural y la instalación de la nueva cubierta, al tiempo que avanzan los acabados en los bloques exteriores. Por su parte, en la sede Caracoles se iniciaron las excavaciones preliminares que permitirán avanzar con el reforzamiento estructural de la institución.

“El INEM es parte de la historia de Cartagena. Aquí se han formado miles de cartageneros y por eso estamos haciendo la inversión que durante tantos años se necesitó. Hoy ya superamos el 65 % y cada vez se nota más la transformación. Estamos recuperando sus sedes, sus cubiertas y sus espacios para que nuestros estudiantes puedan estudiar en un colegio digno y en mejores condiciones”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Transformación sin precedentes

Tras más de 50 años de abandono, la recuperación del INEM contempla intervenciones en diferentes componentes de su infraestructura, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada sede. El propósito es que los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad escolar puedan contar con espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

Este proyecto, cuya inversión es superior a los $38 mil millones, es un motor de empleo para las familias cartageneras. Actualmente se registran 71 empleos generados por semana, con un acumulado de 130 personas vinculadas durante el desarrollo de los trabajos.

Con un avance general del 65,1 %, la recuperación del INEM entró en una etapa en la que los resultados comienzan a ser cada vez más visibles. Las obras continúan avanzando en sus tres sedes, consolidando una transformación que busca devolverle a esta institución el lugar que históricamente ha ocupado en la educación pública de Cartagena.