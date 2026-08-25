LATAM Airlines reactivará vuelos Medellín hacia Pereira este 26 de agosto

Medellín, Antioquia

Con dos vuelos diarios desde Bogotá y uno desde la ciudad de Medellín hacia Pereira, LATAM Airlines Colombia reactivará sus trayectos aéreos desde este miércoles 26 de agosto. La noticia se generó luego de que el aeropuerto internacional Matecaña reabrirá luego de las afectaciones causadas por el terremoto.

La suma total de los vuelos semanales serán de 21, mientras se recupera el 100% de la capacidad del aeropuerto de Pereira. Así mismo, la compañía aérea continuará reforzando la conectividad desde Armenia con dos 2 vuelos diarios adicionales para un total de tres frecuencias diarias.

Durante este momento, la aerolínea mantiene la medida temporal de topes tarifarios de $228.000 por trayecto en las rutas hacia Pereira y $234.000 hacia. Adicionalmente, la aerolínea extiende las medidas de flexibilidad con vuelos previstos entre el 10 y 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

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La iniciativa del “Avión Solidario” de la aerolínea

La actual CEO de LATAM Erika Zarante, aseguró que “desde Latam queremos seguir acompañando a las comunidades afectadas por el terremoto, mediante iniciativas como Avión Solidario, que nos permiten apoyar la movilización de ayudas e insumos cuando más se necesitan”.

Las personas afectadas por la actividad aérea podrán realizar un cambio de fecha o vuelo sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa; solicitar la devolución; o realizar un cambio de ruta, sujeto a disponibilidad de sillas. Todos estos beneficios le permiten a los pasajeros hacer estos cambios hasta por 1 año.