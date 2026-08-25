Judicializado presunto conductor de un sicario en Cartagena

Un fiscal de la Seccional Bolívar presentó ante un juez de control de garantías de Cartagena a un hombre, aparentemente implicado en un asesinato ocurrido el 22 de julio de 2025 en el barrio Olaya Herrera de La Heroica.

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Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado, de 31 años, sería el conductor de una motocicleta desde la cual un sicario habría disparado contra dos hombres, primos entre sí. Esta acción cobró la vida de un hombre de 25 años y causó heridas a otro de 24 años.

El ataque estaría relacionado con disputas por el control territorial de organizaciones ilegales dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Por estos acontecimientos la Policía Nacional capturó al procesado el pasado 5 de agosto en el barrio Olaya Herrera de la capital bolivarense, en cumplimiento de una orden judicial.

La Fiscalía imputó al señalado agresor los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los cargos fue aceptado.

El presunto delincuente se encuentra judicializado y privado de la libertad, por estos hechos.