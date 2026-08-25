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Estamos en crisis hace años: Radiografía hospitalaria de San Andrés que llevó a cancelar el Oceanman

El pasado domingo 23 de agosto fue cancelada la segunda jornada del Oceanman de san Andrés, una competencia internacional de natación en aguas abiertas que reúne cerca de 600 deportistas provenientes de más de 18 países.

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Según la organización, no existían las garantías médicas necesarias para darles seguridad a los competidores, lo que generó un problema mucho más grande en los isleños.

Aunque la crisis de salud en San Andrés no es algo nuevo, fue el Oceanman el que le puso la lupa.

En referencia a esto, Hercys Macariz, presidenta y representante del sindicato de trabajadores del Hospital Departamental de San Andrés, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y entregó la radiografía de la salud en San Andrés.

“La crisis hospitalaria no es desde ahora, viene de de hace muchos años, pero nosotros desde un año para acá nos encontramos en crisis institucional”, dijo, detallando que han realizado protestas pacíficas en manifestación de su preocupación por todo lo que se viene presentando en el centro médico.

De acuerdo con lo dicho, en el Hospital Departamental de San Andrés hay:

Daños en los equipos

Daños en los laboratorios

Falta de reactivos para laboratorios

Daño en la infraestructura

Falta de medicamentos

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No obstante, reiteró que esta situación la están enfrentando hace mucho tiempo, “el evento deportivo simplemente fue la punta del Iceberg”.

“Nosotros estuvimos cuestionando al gobierno anterior, del porqué permitían estos eventos deportivos en San Andrés, cuando no contamos con la infraestructura ni tenemos cómo garantizar la seguridad de los que llegaran”, reveló.