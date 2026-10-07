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07 oct 2026 Actualizado 14:46

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Oposición busca atención y distorsionar el debate, Gobierno actual tiene otro enfoque: Iván Duque

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El expresidente Iván Duque se refirió en 6AM W de Julio Sánchez Cristo al trino del exmandatario Petro en el que reta al actual Gobierno a una reelección presidencial.

Duque sostuvo que llevar nuevamente al escenario político la discusión sobre la reelección responde, principalmente, a una estrategia de sectores de oposición para desviar la atención de los temas que actualmente ocupan al Gobierno.

“No solamente no es conveniente, sino que además es un mecanismo que quiere la oposición para generar atención, distorsionar los debates”, afirmó el expresidente.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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