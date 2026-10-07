La gente planea salir de la ciudad: periodista colombiana en Kiev sobre ataque con drones de Rusia
La periodista y fotoperiodista colombiana Nastassia Kantorowicz reveló que van dos personas muertas y otras dos rescatadas.
Nastassia Kantorowicz, periodista y fotoperiodista colombiana en Kiev, Ucrania, contó cómo se vivió el último ataque de drones por parte de Rusia
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Nastassia Kantorowicz, periodista y fotoperiodista colombiana en Kiev, Ucrania, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el último ataque de drones por parte de Rusia.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...