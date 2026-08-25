El Tesoro busca continuar siendo el centro comercial con mayor facturación nacional

Medellín

El centro comercial acumula $62.000 millones en ingresos, hasta el mes de junio, de los cuales 50% corresponde a cuota de administración y el resto proviene de la comercialización de zonas comunes y de espacios como el centro de eventos y el teatro.

Según la profesional en gerencia, “los primeros seis meses del año fueron inquietantes”, especialmente en el periodo cercano al proceso electoral, pero hoy existe el optimismo tanto entre comerciantes como entre propietarios de cara al cierre de año.

Para la fecha de hoy, en días de pico y placa, durante un mes, reciben hasta 46.000 visitantes, un número que supera el aforo total del estadio Atanasio Girardot de Medellín, mientras que la ocupación del área arrendable se mantiene en 100% y, tal como

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Nivel de ocupación del centro comercial

Reúne 600 marcas, 300 consultorios y especialistas en salud, dos torres médicas con quirófanos, un hotel comunicado directamente con el centro comercial, un centro de eventos, un teatro y un nivel de ocupación es del 100%.

Gracias a los datos de facturación registrados desde el programa de fidelización, la ocupación de visitantes recibió 17 millones de personas durante 2025, con un promedio mensual de 1,5 millones de visitantes. Esto, comparado al crecimiento del ticket de gastos de consumidores de $332.000, da a conocer a la entidad comercial que el crecimiento comercial se mantiene por encima de otros centros comerciales.