Asher Fredman, coautor del informe ‘De la burocracia de la ONU al liderazgo global estadounidense’, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el desarrollo de este, explicando que lo que demuestra es la forma como Naciones Unidas afecta los intereses de democracias en el mundo como los de Estados Unidos, como el de Israel y promueve a esos gobiernos o regímenes autoritarios extremistas.

Asimismo, reveló que este informe está financiado por el Instituto Mizgav, un centro de estudios israelí que él mismo dirige, que está financiado por filántropos de los Estados Unidos, de Europa, de Israel y no tiene ningún apoyo económico del Gobierno.

¿Cuáles son las pruebas que hay sobre la presunta corrupción de la Corte Penal?

En cuánto a las pruebas que habría sobre la presunta corrupción de la Corte, afirmó que “la Corte Internacional de Justicia, que es una corte de la ONU, también toma decisiones corruptas”, dijo.

Y pone el ejemplo de que: El embajador en el Líbano ante las Naciones Unidas, que durante 10 años ocupó ese cargo y empezó a llamar a Israel un criminal de guerra ante las Naciones Unidas, hizo las acusaciones que para él son las más absurdas en contra del Estado de Israel y luego fue nombrado como juez de esta Corte de la ONU de las Naciones Unidas, lo que para Fredman, “es bastante absurdo”.

Debido a esto, afirma que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y la administración de Donald Trump han tomado la decisión correcta en poner sanciones a la Corte Penal Internacional porque “ni Estados Unidos ni Israel hacen parte de la Corte y han adelantado procesos en contra de los israelíes y estadounidenses en servicio”.

De este modo, enfatizó en que cualquier norma que se viole, que viole la soberanía de los países ante esta Corte, es correcto y para él es positivo que los Estados Unidos y otros países tomen pasos en contra de esta Corte.

“Se está violando la soberanía de países democráticos y están violando la ley internacional, aceptando a Palestina como un estado cuando ni siquiera tiene los requisitos para hacerlo”, dijo.