Cartagena tendrá primera orquesta filarmónica conformada por niños de aulas hospitalarias

Cartagena da un nuevo paso en materia de educación inclusiva con la puesta en marcha de la primera orquesta filarmónica conformada por niños, niñas y adolescentes de las aulas hospitalarias de la ciudad, una iniciativa que integra educación, música e inclusión como herramientas para acompañar los procesos de recuperación de los pacientes escolares.

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El lanzamiento del proyecto se llevó a cabo en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) y en la Clínica La Misericordia, en encuentros que contaron con la participación de pacientes de las aulas hospitalarias, rectores de instituciones educativas oficiales, directivos de centros médicos y hospitalarios y funcionarios de la Secretaría de Educación de Cartagena, en un marco musical engalanado por la orquesta filarmónica de la IE San Lucas y la banda sinfónica de la IE La Boquilla.

La iniciativa hace parte del programa de Aulas Hospitalarias de la Secretaría de Educación de Cartagena, desarrollado en el marco de la estrategia “Una escuela transformadora por la inclusión y la diversidad”, que busca garantizar oportunidades educativas para niños, niñas y adolescentes que, debido a condiciones de enfermedad o a procesos de hospitalización, no pueden asistir regularmente a sus instituciones educativas.

El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, destacó el alcance de la iniciativa y señaló que la música se convierte en una herramienta para desarrollar nuevas capacidades en los estudiantes. “Esta es una oportunidad para formar capacidades en nuestros pacientes escolares, para que descubran en la música una posibilidad de aprendizaje, expresión y encuentro.

Desde las aulas hospitalarias queremos que la enfermedad no sea una barrera para desarrollar sus talentos, sino que estos espacios se conviertan en escenarios donde puedan aprender, crear y soñar mientras avanzan en sus procesos de recuperación. Con esta filarmónica estamos demostrando que la educación puede llegar a todos los escenarios y transformar vidas”, manifestó el funcionario distrital.

Como parte del programa, en cada una de las cinco aulas hospitalarias que funcionan actualmente en Cartagena se fomentará el arte musical como un componente activo del proceso educativo y de recuperación de los pacientes.

La iniciativa contempla la conformación de una filarmónica en cada aula hospitalaria, cuyos integrantes recibirán formación musical de manera periódica con el acompañamiento de un instructor dispuesto por la Secretaría de Educación de Cartagena.

La apuesta es que los niños puedan acercarse progresivamente al aprendizaje de diferentes instrumentos y desarrollar habilidades musicales, al tiempo que fortalecen competencias como la disciplina, la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión emocional.

El proyecto tendrá, además, un momento especial al finalizar el año, cuando se espera realizar una presentación conjunta que reúna a los niños y niñas de las diferentes aulas hospitalarias, integrando las agrupaciones musicales conformadas en cada una de ellas.

Los instrumentos utilizados actualmente en los procesos de formación han sido obtenidos gracias a las donaciones realizadas por entidades y docentes que se han sumado a esta iniciativa. Por ello, la Secretaría de Educación hace un llamado a la ciudadanía, organizaciones y empresas para que se vinculen al proyecto mediante la donación de instrumentos musicales, contribuyendo así a ampliar las posibilidades de formación artística de los pacientes escolares.

Con esta iniciativa, las aulas hospitalarias amplían su propósito más allá de garantizar la continuidad del proceso académico durante la hospitalización y consolidan el arte como una herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo integral.

La puesta en marcha de la filarmónica se realiza, además, en el marco del Primer Foro de Aulas Hospitalarias, que se cumplirá este 26 de agosto, desde las 8:00 a. m., en la Universidad de San Buenaventura, espacio en el que se abordarán experiencias, retos y oportunidades relacionadas con la educación de niños, niñas y adolescentes en condición de enfermedad.

El evento se realiza con el respaldo de la Clínica Blas de Lezo, Hospital Casa del Niño, Clínica La Misericordia, Hospital Serena del Mar y la Universidad San Buenaventura.