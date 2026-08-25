Aplazan audiencia de imputación contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega

Medellín, Antioquia

La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y Sebastián Ortega Urán, prevista para este martes 25 de agosto, fue aplazada luego de que la defensa solicitara suspender la diligencia.

El aplazamiento generó una reacción del Distrito de Medellín, que cuestionó que nuevamente se postergue el avance del proceso judicial relacionado con las presuntas irregularidades en los contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Alcaldía pide que se avance con las capturas

Desde la administración distrital calificaron como preocupante la decisión de aplazar la audiencia y pidieron a la Fiscalía General de la Nación que, con los elementos que ya reposan en la investigación, avance con las capturas de los procesados.

La Alcaldía sostuvo que el aplazamiento podría terminar retrasando el proceso y expresó además preocupación por la seguridad de los testigos que han entregado información a la justicia.

“No confundan dilatar con escapar”, fue uno de los mensajes entregados tras conocerse el aplazamiento.

La administración anunció que, como víctima dentro del proceso, exigirá que la audiencia sea reprogramada lo antes posible y que continuará haciendo seguimiento a las diligencias judiciales.

El proceso por los contratos del Área Metropolitana

La investigación está relacionada con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto supera los $18.000 millones.

La Fiscalía sostiene que en el desarrollo de estos contratos se habrían presentado irregularidades y que el supuesto esquema investigado habría permitido una apropiación cercana a los $2.481 millones.

Miguel Quintero ya había sido mencionado en anteriores audiencias del proceso, en las que la Fiscalía expuso hipótesis sobre una eventual intervención de personas externas a la estructura formal del Área Metropolitana en decisiones relacionadas con contratación y nombramientos.

La imputación que estaba prevista para este martes permitiría conocer formalmente los delitos que la Fiscalía atribuye a Quintero y Ortega y los elementos con los que sustentará sus señalamientos.

La Fiscalía también tiene previsto imputar en este expediente a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y posteriormente secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

La nueva fecha de la audiencia deberá ser definida tras el aplazamiento solicitado por la defensa.