Aeropuerto de Cartagena entrega recomendaciones para elevar cometas de manera segura

En agosto, miles de familias aprovechan los vientos de la temporada para salir a parques y espacios abiertos a volar cometas, sin embargo, es importante considerar algunas recomendaciones para que esta tradición familiar sea lo más segura posible, principalmente, en las zonas aledañas a los aeropuertos de las principales ciudades del país.

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Lo anterior, debido a que la operación aérea puede verse afectada por la succión en motores que sucede cuando una cometa es absorbida por la turbina de un avión, generando daños mecánicos; el bloqueo de controles si, por ejemplo, un hilo se enreda en los alerones y timones, impidiendo que el piloto opere bien la aeronave; la invisibilidad si una cometa choca contra el parabrisa; o si vuelan a alturas y en zonas de aproximación donde los aviones operan.

Desde el enfoque de Seguridad Operacional, la presencia de cometas y sus hilos en las proximidades del aeropuerto constituye un peligro para la operación aérea, debido a la posibilidad de interferir con las aeronaves durante las fases críticas de despegue y aproximación.

Por esta razón, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez mantiene acciones preventivas orientadas a identificar, comunicar y mitigar este tipo de riesgos, con el propósito de proteger a pasajeros, tripulaciones, personal aeroportuario y comunidad en general.

Bajo este escenario, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, le recomienda a quienes vayan a elevar cometas en Cartagena que:

1. Verifiquen y mantengan la distancia mínima de seguridad: elevar cometas únicamente en espacios abiertos ubicados a más de 6 kilómetros del aeropuerto.

2. Eviten zonas de trayectoria aérea: evitar el uso de cometas en sectores adyacentes a la pista o a las líneas de vuelo, tales como La María, el puerto de pescadores, Crespo, Marbella, San Francisco, Canapote, 7 de Agosto y La Boquilla.

3. Prioricen lugares despejados en el centro o sur de la ciudad: acudir a espacios despejados del centro y sur de la ciudad, o zonas de playa autorizadas fuera de la ruta aeroportuaria (como el sector de Las Tenazas o Castillogrande), asegurándose de no estar cerca de redes de energía.

4. Usen materiales seguros: utilizar únicamente hilo de algodón tradicional. Está prohibido el uso de nailon reforzado, alambres o materiales metálicos conductores de electricidad.

5. Mantengan supervisión constante de los menores: los niños siempre deben estar acompañados por un adulto responsable durante la actividad.

“Sabemos que volar cometas forma parte de las tradiciones más queridas por los colombianos en esta época del año. Nuestro objetivo es promover que esta actividad se realice en los lugares adecuados. Elevar una cometa en zonas alejadas protege a miles de pasajeros, a las tripulaciones y a las propias familias en tierra”, afirmó Cristian Carrazana, Gerente Técnico Operativo de OINAC.