Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 20 de agosto 2026: números ganadores y premios

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Bogotá HOY 20 de agosto 2026

Este jueves 20 de agosto de 2026 se juega la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 14.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

POR SORTEARSE

Resultados Lotería del Quindío HOY 20 de agosto 2026

La Lotería del Quindío informó que retoma sus sorteos a partir de este jueves 20 de agosto, tras más de tres meses de ausencia, después de la suspensión transitoria del juego por falta de reserva técnica.

El retorno del sorteo de la Lotería del Quindío traerá novedades en el plan de premios, de acuerdo con el anuncio de las directivas.

El plan está conformado por $9.600 millones con un premio mayor de $2.000 millones y constará de 37 secos.

El valor completo del billete será de $12.000 y estará compuesto por tres fracciones, cada una con un costo de $4.000. De esta manera, los jugadores podrán adquirir el billete completo o participar mediante las fracciones disponibles.

El resultado del premio mayor es:

POR SORTEARSE

Resultados de ColorLoto HOY 20 de agosto 2026

Hoy jueves 20 de agosto de 2026 se juega el acumulado de ColorLoto.

Conozca a continuación los resultados del sorteo: POR SORTEARSE

Números:

Colores:

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