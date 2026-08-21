Presidente de Irán aboga por poner fin a la guerra ahora que Teherán está “en posición de fuerza”

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo este viernes 21 de agosto que es el momento adecuado de poner fin a casi seis meses de guerra con Estados Unidos, aprovechando que Teherán está en posición ventajosa respecto a Washington.

“Es mejor que terminemos la guerra ahora que estamos en posición de fuerza y dignidad, y que el mundo entero reconoce nuestra victoria y ve que Estados Unidos es odiado en todo el planeta y ha atacado nuestros colegios, hospitales e infraestructuras, violando todas las normas”, dijo el dirigente en una reunión con personal médico.

La víspera, la Cancillería iraní denunció como “terrorismo económico” y “crímenes contra la humanidad” el anuncio hecho por Washington de que endurecerá sus sanciones para aislar todo lo posible a la república islámica.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tiene previsto detallar el lunes esas sanciones, que según adelantó el jueves harán “colapsar” el régimen iraní.

Al inicio de los bombardeos conjuntos con Israel el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a un cambio de régimen en Teherán. Un escenario que, casi seis meses después, no se ha producido.

Los bombardeos israeloestadounidenses mataron el primer día al longevo líder supremo Alí Jamenei, relevado por su hijo Mojtaba, que no ha aparecido en público y según varias fuentes resultó herido en dicho ataque.

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