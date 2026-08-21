Guayabetal en alerta roja por derrumbes: alcalde pide ayuda a Gobierno Nacional

Debido a las torrenciales lluvias de los últimos días en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, el IDEAM reportó alerta roja por el aumento de los caudales en varios cuerpos de agua y por los derrumbes en distintos sectores.

El alcalde de Guayabetal, Simón Mejía, ha estado al frente de estas emergencias, una de las últimas fue en la vía Las Mesas- Tunque que sufrió un deslizamiento de tierra .

“Quiero que la comunidad nos entienda. Las lluvias que hemos tenido durante los últimos días, ha sobrepasado la capacidad que tiene el municipio para atender sitios tan críticos”, señaló el mandatario.

Otro de los puntos afectados es sobre el puente Ocal que comunica Guayabetal con distintas veredas. Tras una reunión con Gestión de Riesgo, el mandatario anunció tres medidas.

La visita de la Gobernación de Cundinamarca con el ICCU al sector del puente. Además, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo hará un análisis especializado del sector y gestionar la llegada de un geólogo para evaluar los puntos críticos.

“Queremos pedirle al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, al INVIAS, a la ANI, para que consideren todas las propuestas que hemos hecho junto con la alcaldesa de Quetame, respecto a la colmatación de la cuenca del Río Negro”, señaló.

El alcalde insistió que el municipio ha estado viviendo esta emergencia desde el 2025. “Los guayabetalunos venimos desde el año anterior solicitándole al gobierno nacional y a las diferentes entidades que pongan los ojos con la problemática que se ha presentado en la quebrada Estaquecá”, indicó Mejía.