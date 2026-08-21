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21 ago 2026 Actualizado 11:35

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En Cartagena cayó uno de los 10 más buscados por homicidio en Panamá

Según información conocida por Caracol Radio, alias Diez trabajaba como carpero en La Boquilla

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En Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Bolívar y Cesar, la Policía Nacional a través de Interpol, materializó la captura mediante Notificación Roja de ocho personas requeridas internacionalmente por autoridades de Chile, Perú, España, Panamá y Brasil.

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Entre los retenidos se encuentran: alias ‘Caleño’ señalado jefe de sicarios de ‘Los Caleños’, alias ‘La Seño’, señalada cabecilla de una red transnacional dedicada a la explotación sexual, y alias ‘Eduardito’ o ‘Diez’, cuya captura se dio en el corregimiento de La Boquilla, y quien es uno de los 10 más buscados de Panamá por el delito de homicidio.

Según información de inteligencia, este sujeto se ocultaba bajo el oficio de carpero en las playas de la población, y hace más de cinco años era prófugo de las autoridades que finalmente, dieron con su paradero para que responda por los cargos.

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