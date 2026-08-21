Con más de 150 dosis de marihuana fue capturado un hombre en el barrio Nueva Colombia de Magangué

Un nuevo golpe contra el tráfico local de estupefacientes se registró en Magangué, Bolívar. Esta vez, investigadores de la SIJIN capturaron en flagrancia a un hombre de 31 años en el barrio Nueva Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del capturado 150 dosis de marihuana tipo cannabis, sustancia que fue incautada como elemento material probatorio.

De acuerdo con las labores investigativas y de verificación adelantadas por la Policía Nacional, el hombre presuntamente se dedicaría al transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes en diferentes sectores de Magangué.

Las autoridades señalaron además que el capturado registra tres anotaciones en el sistema SPOA, relacionadas con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.

“Seguimos fortaleciendo las labores de investigación y control para combatir el tráfico de estupefacientes y afectar a quienes pretenden utilizar nuestros barrios para almacenar o comercializar estas sustancias. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad delictiva”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda comandante Departamento Policía Bolívar.

El capturado, junto con la sustancia incautada y demás elementos materiales probatorios, será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que continuará con el proceso judicial y definirá su situación jurídica.