Policía capturó en María La Baja a un hombre tras arrebatarle el celular a una mujer

Lo que parecía un robo rápido terminó con un hombre capturado y un celular recuperado. El hecho se registró en la plaza principal de María La Baja, Bolívar, donde una mujer fue víctima del hurto de su teléfono móvil.

De acuerdo con la información conocida, el presunto delincuente habría aprovechado un descuido para arrebatarle el celular a la mujer y posteriormente intentar escapar del lugar.

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La víctima alertó sobre lo sucedido y las patrullas de la Policía Nacional desplegadas en el sector reaccionaron inmediatamente. Con las características suministradas, los uniformados iniciaron la búsqueda del sospechoso.

Minutos después lograron ubicarlo e interceptarlo. Durante el procedimiento fue recuperado el teléfono celular que presuntamente había sido hurtado, elemento que posteriormente sería devuelto a su propietaria conforme a los procedimientos establecidos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la reacción de los uniformados: “La información oportuna de la ciudadanía y la rápida respuesta de nuestras patrullas permitieron obtener este resultado. Continuaremos fortaleciendo la presencia policial para prevenir y contrarrestar el hurto en nuestros municipios”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el presunto delito cometido. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y facilitar la reacción de las patrullas.