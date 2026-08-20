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Nueve policías heridos en ataque de drones en el sur de Bolívar

El hecho se presentó en la Estación del municipio de Norosí

Nueve policías heridos en ataque de drones en el sur de Bolívar

Nueve policías heridos en ataque de drones en el sur de Bolívar / Jose Herchel Ruiz

Nueve policías heridos en ataque de drones en el sur de Bolívar
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La Policía Nacional en el departamento de Bolívar confirmó que a las 2:30 de la tarde de este miércoles 19 de agosto, se registró una acción violenta contra las instalaciones de la Estación de Policía de Norosí, ubicada en la zona urbana de este municipio del sur de Bolívar.

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De acuerdo con información preliminar, durante el ataque habrían sido empleados artefactos explosivos lanzados desde una aeronave no tripulada (dron), así como armas de fuego. Los uniformados que se encontraban en las instalaciones reaccionaron de manera inmediata y repelieron la acción.

Como consecuencia de estos hechos, nueve integrantes de la Policía Nacional resultaron lesionados. Desde el primer momento fueron activados los protocolos de atención y evacuación. Los uniformados heridos fueron trasladados hasta un centro hospitalario, donde reciben atención médica especializada.

En coordinación con las Fuerzas Militares, fueron desplegadas capacidades adicionales en el sector, incluyendo apoyo aéreo, con el propósito de fortalecer la seguridad, proteger a la población y apoyar las operaciones que se desarrollan en la zona.

El Departamento de Policía Bolívar rechaza categóricamente esta acción criminal contra nuestros policías. Nuestra prioridad es garantizar la atención y recuperación de los uniformados lesionados, mientras desplegamos, de manera articulada con las Fuerzas Militares, todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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