Más tecnología para la fuerza pública pide el gobernador de Bolívar ante ataques

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para reforzar con ayudas tecnológicas su despliegue en el sur del departamento.

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“Nosotros curiosamente no necesitamos más miembros de nuestra fuerza pública, porque tenemos un gran batallón del ejército. Allá estamos con más de 2.500 hombres en la zona, lo que pasa es que son 2.500 hombres que no tienen las capacidades, no en el entrenamiento de ellos, sino en las maneras tecnológicas para poder enfrentar a estos grupos armados organizados. Los grupos ilegales tienen inteligencia aérea, tienen un montón de armas y herramientas y el Ejército no lo desarrolló.”

El mandatario en dialogo con 6 AM W destacó que los grupos al margen de la ley se han fortalecido con elementos que les ayudan a cometer sus ataques sin la necesidad de superar en numero a los hombres que tiene la Policía o el Ejército.

“En nuestro departamento necesitamos más de desarrollos tecnológicos, que la fuerza pública o los hombres para el sur del territorio tengan más tecnología. No se pudo avanzar en estos dos años en lo que yo llevo de gobierno, no se ha podido avanzar en esas capacidades, y por eso hoy la verdad estamos en condiciones desiguales.”

Por último, convocó a un consejo de seguridad para definir acciones que permitan avanzar con el control de la zona.