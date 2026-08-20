Más de 60 barrios de Cartagena no tendrán agua este viernes en Cartagena

Aguas de Cartagena identificó una fuga en un tramo de tubería del sistema de acueducto de 500 milímetros de diámetro, en la avenida de El Consulado.

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Por tal motivo, la empresa ha programado la realización de trabajos de reparación de la red de manera segura y eficiente, que conllevan a la suspensión temporal del suministro de agua, mañana viernes 21 de agosto, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. en los siguientes barrios:

Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, Urbanización La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Villa Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía, Andalucía, Los Ejecutivos, San Antonio, Villa Margarita, Boulevard de La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, La Gloria, Camagüey, Cavipetrol, El Triunfo, Las Palmas, El Porvenir, Parque residencial Los Alpes, Puerta de Los Alpes, Villa de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Torre de Los Alpes, Jardines de Junio II, Villa Adriana, Biffi, Conjunto Terraza de La Plazuela, La Plazuela, Plazuela Mayor, Santa Mónica, Portal Santa Mónica, Parque Real, Centro Comercial Santa Lucía, Centro Médico Santa Lucía, Las Acacias, sector El Progreso, Arcos del Triunfo.

Igualmente se afecta una parte de los barrios, Zaragocilla, las viviendas entre la calle 27 y la avenida El Consulado.

Los Calamares Mz 01 hasta Mz 17, Mz 25, Mz 27 hasta Mz 43, Mz 64 hasta Mz 98, Mz 44 Hasta Mz 47 y Mz 55.

Chiquinquirá Mz 06 hasta Mz 11, Mz 18 Mz 19, Mz 34 hasta Mz 43, Mz 48 hasta Mz 56, Mz 63 hasta Mz 65.

Las Gaviotas Mz 01 hasta Mz 75

Los Alpes, las viviendas entre la avenida Pedro de Heredia y la transversal 74 y 71D.

San Pedro, las manzanas entre el canal Ricaurte y la avenida Pedro de Heredia

Las Palmeras, manzanas 41 a la 48

Esta intervención hace parte de las acciones de mantenimiento y conservación de la red de acueducto, orientadas a fortalecer la confiabilidad y el adecuado funcionamiento del sistema.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de la comunidad durante la realización de estos trabajos y recomienda el aprovisionamiento oportuno de agua potable con ocasión de esta intervención.

La empresa continúa trabajando para garantizar un servicio de acueducto confiable y de calidad para Cartagena.