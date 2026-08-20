Iniciativa en redes sociales para visibilizar la violencia contra las mujeres en Etiopia

#TISEMA #ትሰማ (que significa «Que se la oiga») es una campaña de defensa pública difundida a través de las redes sociales que exige que la violencia contra las mujeres y las niñas en Etiopía sea reconocida y abordada como una crisis nacional a través de la recolección de firmas y difusión con una foto de perfil que apoya y difunde la problemática.

La voz de una defensora de los derechos humanos en Etiopía busca poner en el centro de la conversación internacional una problemática que, según denuncia, lleva años afectando a mujeres y niñas en su país:

la violencia sexual, los feminicidios y la falta de garantías para las víctimas.

En una entrevista exclusiva con Caracol Radio la mujer aseguró que lleva cerca de seis años denunciando casos de violencia contra mujeres y menores de edad. Cuestionó la nula respuesta del Gobierno, del primer ministro Abiy Ahmed.

¿Cuál es el contexto de Etiopía?

El país, ubicado en el Cuerno de África, atraviesa desde hace años una fuerte inestabilidad política y militar.

El conflicto terminó formalmente con un acuerdo de paz firmado en noviembre de 2022. Sin embargo, el fin de los grandes enfrentamientos no significó el fin de la violencia ni resolvió todos los problemas políticos y territoriales de la región.

La imagen muestra la firma del acuerdo de cese de hostilidades entre el Gobierno federal de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), realizada el 2 de noviembre de 2022 en Pretoria, Sudáfrica, bajo la mediación de la Unión Africana. Ampliar La imagen muestra la firma del acuerdo de cese de hostilidades entre el Gobierno federal de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), realizada el 2 de noviembre de 2022 en Pretoria, Sudáfrica, bajo la mediación de la Unión Africana. Cerrar

Investigaciones de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y entidades etíopes han documentado asesinatos de civiles, desplazamientos, tortura y violencia sexual durante el conflicto.

La investigación conjunta de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU encontró motivos razonables para considerar que diferentes actores del conflicto cometieron violaciones que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La violencia sexual durante la guerra

Investigaciones periodísticas y médicas encontraron numerosos casos de mujeres y niñas que fueron violadas por varios hombres y, en algunos casos, sometidas a violencia sexual durante largos periodos.

“En 2020, cuando estuvimos en cuarentena, alrededor de 106 niños fueron abusados sexualmente por sus familiares en esa barrera de 2 meses que estuvimos encerrados en casa, fueron abusados aproximadamente 106 niños, no mujeres, niñas y niños fueron abusados y fueron reportados y nadie dijo nada”. — Activista por los derechos a las mujeres Etíopes

Un estudio publicado sobre Tigray analizó más de 300 registros médicos y encontró que el 76 % de las víctimas estudiadas habían sido agredidas por múltiples perpetradores.

También se identificaron agresiones cometidas después de la firma del acuerdo de paz de 2022. La víctima más joven registrada en ese estudio tenía ocho años.

Casos que encendieron la protesta

Uno de los casos que más indignación provocó en Etiopía fue el de Heaven Awot, una niña de siete años asesinada en Bahir Dar, en la región de Amhara.

La menor fue violada y asesinada en 2023. El hombre condenado por el crimen recibió una pena de 25 años de prisión, una decisión que generó protestas y críticas de organizaciones de mujeres y abogados.

La indignación llegó a las redes sociales. La activista feminista Jordin Bezabih impulsó la campaña #JusticeforHeaven , con la que buscó denunciar la violencia contra mujeres y niñas y exigir respuestas frente al caso.

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La censura en Etiopía

Para las activistas etíopes, las redes sociales son un buen espacio para visibilizar este tipo de acontecimientos que pasan por el mundo pero se convirtió en un espacio donde han recibido acoso y amenazas, lo que las obliga por su seguridad, a no hablar ,

Según el testimonio de la defensora, quienes intentan visibilizar estos hechos también enfrentan censura y amenazas.

“Estoy harta de la censura que hay en mi país”, afirmó la entrevistada, quien pidió que la comunidad internacional preste atención a lo que ocurre con las mujeres y niñas etíopes

Una investigación de AFP documentó ataques digitales contra feministas etíopes. En el caso de Bezabih, la activista que impulsó la campaña, las agresiones llegaron a convertirse en amenazas físicas tan graves que terminó siendo obligada a abandonar el país .

Durante la guerra de Tigray, por ejemplo, hubo restricciones al acceso de periodistas e investigadores y problemas de comunicación que dificultaron la verificación independiente de denuncias de abusos.

¿Etiopía no tiene leyes para proteger a las mujeres?

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Durante la entrevista, la mujer etíope afirmó que en su país “no hay una ley que proteja la inocencia de los niños y a las mujeres, la violencia de género no está reconocida legalmente”.

Etiopía cuenta con normas que penalizan diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas. El Código Penal contempla delitos como violación, violencia física dentro del matrimonio, mutilación genital femenina, trata de personas y matrimonio temprano.

El problema señalado por organizaciones de derechos humanos es que la existencia de una ley no garantiza por sí sola que las víctimas reciban protección, que las investigaciones avancen o que los responsables sean llevados ante la justicia.

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Una denuncia que busca romper el silencio

Pido, por favor, a toda la comunidad internacional... si escucháis este mensaje, divulgad, hablad del tema, no dejéis que las mujeres etíopes caigan a manos de los hombres otra vez.

Lo que se busca con esta iniciativa es que las víctimas sean escuchadas, que los responsables sean investigados y que hablar sobre violencia contra las mujeres no signifique poner en riesgo a quienes denuncian.

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