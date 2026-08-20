HBO Max lanzará serie sobre el Proceso 8.000: así será

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la mañana de este jueves, 20 de agosto, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló en primicia que la reconocida plataforma de streaming HBO Max estrenará una serie basada en el Proceso 8.000, llamada ‘El 8.000′.

“HBO anuncia oficialmente, en este momento en Caracol Radio, que esa historia, que se va a titular ‘El 8.000′, se estrena el 3 de septiembre", comentó el periodista.

¿Cómo será la serie?

Según detalló Sánchez Cristo, la serie contará con un total de cuatro capítulos que, en total, suman dos horas con 15 minutos.

“ La serie la produce en Colombia una empresa audiovisual que se llama Quinto Color . Se recrea todo lo que pasó, lo que era esa sala de redacción de la Revista Semana, en voz de sus protagonistas, y la financiación de la campaña por parte del Cartel de Cali. Otros medios de comunicación cubrimos por menores de este escándalo, pero Semana llevaba el liderazgo por las fuentes extraordinarias que tenía”, narró.

Sobre el Proceso 8.000: Los Moreno defendieron a Samper en el proceso 8000: Angélica Lozano

Y agregó: “En una parte del documental, el ministro de Defensa de aquella época, Fernando Botero, dice que Semana tenía en jaque al gobierno y que había que neutralizarla. La serie se refiere a los momentos más críticos y estos tres periodistas, a pesar de las amenazas, siguieron adelante”.

Vea un video de Quinto Color sobre la serie:

@quintocolorprodu “El 8000” Serie documental basado en libro “El Presidente Que Se Iba a Caer” 3 de septiembre, por @HBO Max Latinoamérica ♬ sonido original - quintocolorproductora

Conozca todos los detalles en este audio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:26 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: