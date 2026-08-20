Gobernador Yamil Arana pide proteger a la población de Norosí, tras ataque armado

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para reforzar la protección de la población de Norosí y recuperar el control territorial en el sur del departamento, luego del ataque perpetrado contra la estación de Policía de este municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el mandatario departamental, grupos armados al margen de la ley atacaron la estación policial utilizando drones y fusiles, dejando nueve policías heridos.

“Acaba de ser atacada la estación de Policía de Norosí, en el sur de nuestro departamento. Utilizaron drones y fusiles para atentar contra la fuerza pública. Siete policías resultaron heridos”, señaló el gobernador Yamil Arana.

El mandatario expresó su preocupación por el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales en esta zona del departamento y pidió una respuesta contundente de las autoridades nacionales para garantizar la seguridad de las comunidades.

“Hago un llamado urgente al señor Ministro de Defensa. Estos grupos se fortalecieron durante los últimos años, causando el peor de los daños a nuestra región”, afirmó Arana.

El gobernador insistió en que la prioridad debe ser proteger la vida de los habitantes del sur de Bolívar, garantizar la presencia efectiva del Estado y recuperar las condiciones de seguridad que permitan a las comunidades vivir y trabajar tranquilamente.

La Gobernación de Bolívar manifestó su solidaridad con los policías heridos y sus familias, al tiempo que reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional para enfrentar a los grupos armados ilegales y proteger a la población civil.

El gobernador Yamil Arana hizo énfasis en la necesidad de que la respuesta institucional permita no solo atender esta situación, sino también fortalecer de manera permanente la seguridad en el sur de Bolívar y evitar que las comunidades continúen siendo afectadas por la acción de estructuras armadas ilegales.