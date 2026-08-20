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20 ago 2026 Actualizado 15:47

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Justicia

Exmagistrado Jorge Pretelt quedaría en libertad condicional por caso Fidupetrol

Jorge Pretelt. Foto: Colprensa

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El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt quedaría en libertad este jueves 20 de agosto.

Pretelt ya cumplía su condena en prisión domiciliaria, bajo vigilancia del establecimiento penitenciario de Montería. Fue condenado a 78 meses de prisión por concusión en el caso Fidupetrol, por solicitar $500 millones para favorecer a la empresa en una tutela.

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Juan Esteban Quintero

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" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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