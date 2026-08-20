Exmagistrado Jorge Pretelt quedaría en libertad condicional por caso Fidupetrol

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt quedaría en libertad este jueves 20 de agosto.

Pretelt ya cumplía su condena en prisión domiciliaria, bajo vigilancia del establecimiento penitenciario de Montería. Fue condenado a 78 meses de prisión por concusión en el caso Fidupetrol, por solicitar $500 millones para favorecer a la empresa en una tutela.

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