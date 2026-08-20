EE.UU. trata de influir en una institución judicial: exfiscal internacional sobre sanciones a la CPI

Alex Whiting, profesor de la Escuela de Leyes de Harvard y exfiscal internacional, se refirió las sanciones de Estados Unidos contra la presidenta de la Corte Penal Internacional

El pasado 18 de agosto, Estados Unidos dio a conocer sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente Donald Trump en su intención de desmantelar el tribunal.

Frente a esta situación, Alex Whiting, profesor de la Escuela de Leyes de Harvard y exfiscal internacional, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre las sanciones de Estados Unidos contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI).

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Whiting, quien trabajó entre 2010 y 2013 trabajó en la Corte Penal Internacional (CPI) como coordinador de Investigaciones y de Procesamientos, supervisando procesos del tribunal, señaló que la corte está criticando las sanciones de los Estados Unidos porque es una institución judicial que está siguiendo simplemente un estatuto, que están siguiendo en 125 estados alrededor del mundo, que hacen parte de la CPI.

El experto afirmó que lo que busca la CPI es aplicar la ley sancionando los jueces y los fiscales de esta corte.

Asimismo, el exfiscal internacional aseguró que lo qué está haciendo Estados Unidos es tratar de interferir e influenciar en una institución judicial, utilizando su poder para poder interferir de esta manera en los procesos que adelanta.

Para Whiting, el actuar de EE.UU. no es correcto, pues señalan que la CPI se está excediendo o extralimitando de sus funciones, sin embargo, la corte no excede sus mandatos legales y tiene jurisdicción sobre ciertos crímenes internacionales que se cometen en ciertos territorios y esta jurisdicción no es controversial.

Por último, el experto manifestó que no cree que la campaña adelantada por el secretario de Estado, Marco Rubio, de desmantelar la corte tenga mucho éxito.

Whiting explica que para que pueda funcionar muchos países tendrían que salir de la CPI para que pierda poder y no cree que vaya a pasar, ya que muchos países en Europa, América del Norte, Central, América Latina, África y Asia tienen un compromiso bastante amplio con esta institución.

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