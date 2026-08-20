Doce muertos y 34 heridos en un ataque nocturno ruso contra Kiev

Al menos doce personas murieron y otras 34 resultaron heridas en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este jueves las autoridades.

“Por el momento se tiene constancia de doce muertos en Kiev”, escribió el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, en su último informe, mientras el Servicio Estatal de Emergencias cifró el número de heridos en 34.

Rusia confirma ataque masivo a fábricas de drones y centros logísticos

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este jueves que durante la pasada noche su Ejército lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos y almacenes de combustible y lubricantes en Kiev y su región.

“Durante la pasada noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, aéreo y naval, así como con drones de largo alcance contra instalaciones del complejo industrial militar, un centro logístico y almacenes en la ciudad de Kiev y la región de Kiev”, señaló en Telegram el mando castrense ruso.

En particular, Defensa indicó que los misiles rusos alcanzaron instalaciones de la empresa Fire Point, que producía componentes para drones de ataque de largo y medio alcance, y que ensamblaba y almacenaba propulsores para misiles de crucero Flamingo.

Empresa de drones de medio y largo alcance

Además, atacó los almacenes de la empresa Ukrspetssystems, especializada en la fabricación de piezas y componentes de drones de largo y medio alcance, incluyendo drones de ala fija, además de «una planta de ensamblaje de la industria aeronáutica» ucraniana.

También atacó instalaciones de la empresa aeronáutica estatal Antonov, especializada en la producción de los drones de largo alcance An-196 Liuti, además de otros tipos de aeronaves tripuladas.

Entre los objetivos alcanzados en la capital ucraniana, Defensa también aseguró haber destruido un depósito de municiones con bombas aéreas termobáricas M-900, minas antitanque y municiones para drones del tipo Baba Yaga.

En la región de Kiev los militares rusos atacaron el centro logístico de Martusovka, perteneciente al Grupo Zamler, que ‘almacenaba y distribuía bienes de doble uso, incluyendo material para la producción de drones de largo y medio alcance, sistemas robóticos y sistemas de guerra electrónica’.

En Brovari, periódicamente atacada por las fuerzas rusas, alcanzaron un depósito con mas de 8.000 metros cúbicos de combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano.

Finalmente, Defensa señaló que también atacó almacenes con equipamiento bélico en los puertos de Chornomorsk y Yuzni, en la sureña región de Odesa, a orillas del mar Negro.