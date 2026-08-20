Detenido en Milán un joven peruano acusado de agredir sexualmente a una turista colombiana

Un joven de 25 años de origen peruano ha sido detenido y enviado a prisión preventiva en Milán (norte de Italia) acusado de agredir sexualmente a una turista colombiana de 21 años, informaron este jueves los Carabineros (policía militarizada italiana).

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 9 de agosto, cuando la joven, que se encontraba de vacaciones en Italia, tuvo dificultades para localizar el albergue que había reservado después de que se quedara sin batería en el teléfono móvil.

Según la reconstrucción de los investigadores, el joven peruano se ofreció a ayudarla y, “aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”, la condujo hasta un apartamento situado en el barrio milanés de Calvairate.

Una vez en el interior, el hombre presuntamente la agredió físicamente y la amenazó para obligarla a mantener actos de carácter sexual.

La joven aprovechó un momento de distracción del agresor para escapar a la calle, donde llegó hasta la terminal de un tranvía y pidió ayuda al conductor, que llamó a los carabineros.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, localizaron el apartamento e identificaron al sospechoso.

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El joven de 25 años permanece en prisión preventiva como sospechoso de un delito de violencia sexual, después de que el Tribunal Ordinario de Milán decretara la medida a petición de la Fiscalía de Milán.

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