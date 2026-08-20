Conteo regresivo para la carrera 11K Píntate IDERBOL por la salud mental y la vida

Con el liderazgo de la Fundación Desarrollo Humano Juan Carlos Marrugo Vega y AC Eventos, la Gobernación de Bolívar, a través de IDERBOL, hizo el lanzamiento oficial de la Carrera 11K Píntate IDERBOL 2026

Una apuesta que busca visibilizar el mes de septiembre como el mes de la prevención del suicidio y generar espacios de sensibilización sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con la participación de los corredores, no solo celebraremos el amor y la amistad, sino que apoyaremos la construcción de redes de apoyo familiar y comunitario, promoviendo mensajes de esperanza, acompañamiento y cuidado emocional; porque el deporte, la actividad física y los espacios compartidos en familia, entre amigos y en pareja, fortalecen el bienestar emocional y contribuyen a una mejor calidad de vida.

20 de septiembre: Corremos por el amor, la amistad, la vida y la salud mental

La carrera familiar más incluyente de Cartagena invita a correr en pareja, con los hijos o con amigos en el viaducto del Gran Manglar.

Es un evento pensado para que nadie se quede por fuera, la 11K PÍNTATE IDERBOL tiene categorías para todas las edades y formas de correr:

Categorías individuales 6K y 11K: Para jóvenes desde los 12 años y adultos que quieran retarse y cuidar su salud mental a través del deporte.

Categoría infantil familiar - 3K en parejas, adulto + niño de 3 a 11 años; pensada para correr juntos desde pequeños y fortalecer el vínculo.

Categoría parejas 6K: Adultos (hombre y mujer) y adulto con adolescente de 12 a 17 años.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página http://aceventos.co

Tarifas: individual: $125.000 - parejas: $230.000

Actualmente estamos llamados a construir entornos seguros, protectores y llenos de esperanza.