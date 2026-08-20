Con Corea del Sur como invitado de honor, Medellín se alista para la Fiesta del Libro y la Cultura

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó la programación oficial de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura, que se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre con entrada libre. La agenda se desarrollará en el Jardín Botánico, el Parque Explora y la zona norte bajo el concepto “Travesías de la lectura”.

El evento marca el camino hacia el año 2027, periodo en el que la ciudad asumirá la distinción otorgada por la Unesco como Capital Mundial del Libro. La presente edición es organizada en alianza con 269 instituciones y empresas, entre las que destacan EPM, Comfama y Comfenalco Antioquia.

Cifras del evento y franja pedagógica para instituciones

La programación comprende un total de 3.600 actividades, cifra que constituye un registro histórico para el encuentro cultural. En el ámbito comercial y de novedades, se confirmó la presencia de 162 expositores entre editoriales, librerías y distribuidores, así como la presentación de 366 novedades literarias.

Para el público infantil y juvenil se dispuso la franja Jardín Lectura Viva, la cual agrupa 2.500 talleres de lectura, escritura, oralidad, ilustración y artes escénicas. Las instituciones educativas interesadas en asistir pueden inscribirse previamente a través de la plataforma web del evento.

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Invitados internacionales y distribución de publicaciones

Corea del Sur y la editorial oaxaqueña Almadía son los invitados de honor de esta edición. La delegación surcoreana está encabezada por la historietista Keum Suk Gendry-Kim, acompañada por autores como You-jeong Jeong y Un-su Kim, mientras que por Europa destaca la presencia del escritor rumano Mircea Cărtărescu.

Durante los diez días de feria se distribuirán gratuitamente 40.000 ejemplares del Cuentico Amarillo #19, escrito por Gilmer Mesa e ilustrado por Laura Ospina. Adicionalmente, la organización entregará 4.000 unidades de Chunhyangjeon, una nueva traducción de la obra clásica surcoreana.