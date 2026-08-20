Cartagena alcanzó récord histórico de 89 puntos en el Índice de Gestión de Regalías del DNP

La gestión de los recursos de regalías continúa mejorando. La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, dio a conocer que la ciudad alcanzó un resultado histórico en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR).

En la medición correspondiente al segundo semestre de 2026 (abril-junio), realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que evalúa el desempeño de las entidades ejecutoras en la administración de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), el Distrito obtuvo una calificación de 89 puntos sobre 100.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este resultado marca el máximo histórico alcanzado por Cartagena en el IGPR desde el inicio de la medición en 2017 y consolida la tendencia positiva registrada en los últimos periodos, producto de la gestión adelantada por la administración del alcalde Dumek Turbay para destrabar y sacar adelante proyectos que venían de vigencias anteriores, fortalecer su seguimiento y avanzar en la aprobación de nuevas iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

El reciente informe destaca resultados sobresalientes en componentes clave de la gestión, como la programación de la ejecución, el desempeño del costo, la brecha entre el avance físico y financiero y el cumplimiento del producto, en los que Cartagena obtuvo una calificación de 100 sobre 100.

El DNP evaluó 9 proyectos finananciados con recursos de regalías por un valor superior a los $250.000 millones, de los cuales cuatro se encontraban en ejecución, dos habían sido culminados y tres estaban en proceso de contratación al momento del corte de la medición.

Sobre esta medición, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, destacó que el resultado también refleja el trabajo articulado de distintas dependencias del Distrito en el desarrollo de los proyectos financiados con recursos del SGR, entre ellas las secretarías de Planeación, Infraestructura, Turismo y Educación, así como la Secretaría General.

“Cartagena viene fortaleciendo su capacidad para planear y ejecutar proyectos de alto impacto. Alcanzar 89 puntos, la mejor calificación desde que se tiene registro, demuestra que existe un trabajo articulado entre las dependencias del Distrito para garantizar inversiones eficientes, oportunas y transparentes, en beneficio de la ciudadanía”, afirmó Molina Barboza.

Proyectos evaluados

Entre los nueve proyectos evaluados por el Departamento Nacional de Planeación se encuentran:

- Cuatro proyectos en ejecución: la extensión de redes de acueducto en la Localidad de la Virgen y Turística; la ampliación de redes de alcantarillado en la Localidad Industrial y de la Bahía; el mejoramiento de la movilidad en la Localidad de la Virgen y Turística y la construcción de pavimento en concreto rígido en la vía Campaña.

- Tres proyectos en proceso de contratación: la reconstrucción y dotación de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena; la construcción del Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; y la construcción y rehabilitación de nuevos tramos viales en la Localidad de la Virgen y Turística.

Es importante precisar que, si bien al corte de la evaluación estos tres proyectos se encontraban en proceso de contratación, a la fecha ya fueron adjudicados por la Alcaldía de Cartagena.

- Dos proyectos culminados: la pavimentación de la vía Policarpa–Variante Mamonal y la intervención de varios tramos viales en el barrio Olaya Herrera.

Finalmente, tras este resultado en el IGPR, la administración distrital ratifica su compromiso de seguir trabajando en la consolidación de nuevas iniciativas y en el avance de los proyectos en curso, con el propósito de que los recursos de regalías se traduzcan en obras y acciones que generen bienestar y mejores oportunidades para los cartageneros.