Un abatido y tres capturados tras operativos contra el sicariato en sectores de Cartagena

En el marco de las acciones desplegadas por la Policía Nacional para contrarrestar el homicidio en la modalidad de sicariato y el porte ilegal de armas de fuego, se logró un importante resultado operativo que permitió la captura de tres presuntos delincuentes y la neutralización de otro, durante dos procedimientos desarrollados en diferentes sectores de Cartagena.

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Los hechos se registraron luego de la activación del plan candado, implementado por las patrullas de vigilancia tras dos hechos violentos ocurridos durante la noche del martes 18 de agosto.

Abatido alias ‘El Chino’

En el barrio Villa Estrella se logró abatir a alias “El Chino”, de 25 años y capturar alias ‘Nelson’, de 46 años, quienes, presuntamente, habrían participado en la muerte de Cristian Camilo Cariga Sayas, alias “Chochón”, de 41 años, hechos sucedidos este martes 18 de agosto del 2026, en las horas de la noche.

Durante el operativo, fue incautado un revólver calibre 38, seis (6) cartuchos y una motocicleta.

Es de anotar, que la víctima, alias “El Chochón”, le registraban anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.

En un segundo operativo, se permitió la captura de dos presuntos sicarios conocidos como ‘Ender’ y ‘El Icho’, de 29 y 34 años, respectivamente, quienes son señalados de atentar contra la humanidad de un individuo, de 36 años, este martes 18 de agosto de 2026, en el barrio Los Alpes, cuando se movilizaba al interior de un vehículo. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde es valorada por los galenos.

Durante la reacción policial se presentó un intercambio de disparos, en el que ambos capturados resultaron heridos. Posteriormente, fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.

En este procedimiento fue incautada una pistola calibre 9 milímetros y un cargador.

Alias ‘Ender’, presenta 13 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego y uso de documento falso. Por su parte, a alias ‘El Icho’, le registran 3 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los capturados y el hombre abatido estarían relacionados con actividades de homicidio bajo la modalidad de sicariato, presuntamente al servicio de estructuras multicrimen que se disputan las rentas criminales y el tráfico local de estupefacientes en Cartagena y su área metropolitana.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que definan la situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 4.465 personas por diferentes delitos, 62 por homicidio y 528 armas de fuego.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo contundente contra las estructuras multicrimen que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.