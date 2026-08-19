Recepción de ayudas y jornada de donación de sangre en Medihelp para afectados del terremoto

La Clínica Medihelp puso en marcha en Cartagena una iniciativa de solidaridad dirigida a reunir elementos esenciales para personas y familias que atraviesan situaciones de necesidad.

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Como parte de esta campaña, la institución habilitó un centro de acopio donde la ciudadanía podrá entregar alimentos no perecederos, prendas de vestir en buen estado, kits de aseo, cobijas y otros artículos de primera necesidad.

El punto de recepción está ubicado en las instalaciones de Medihelp, en la carrera 5.ª #5-102, barrio Bocagrande.

La clínica hizo un llamado a los cartageneros a sumarse a esta jornada y aportar, de acuerdo con sus posibilidades, elementos que puedan contribuir al bienestar de quienes requieren apoyo.

Además de la recolección de ayudas, Medihelp anunció una jornada de donación de sangre en alianza con la Cruz Roja Colombiana. La actividad está programada para el miércoles 19 de agosto, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.