Ocho capturados y más de 235 dosis incautadas: ofensiva contra el microtráfico en Bolívar

En menos de 72 horas, ocho personas presuntamente vinculadas con la comercialización de sustancias estupefacientes fueron capturadas durante diferentes procedimientos adelantados por la Policía Nacional en el departamento de Bolívar.

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Los resultados hacen parte de las acciones operativas y de control desplegadas en diferentes municipios para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y afectar los puntos utilizados para la distribución de drogas.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron más de 235 dosis de sustancias estupefacientes, discriminadas entre base de coca y marihuana, que presuntamente estaban destinadas para su comercialización.

Las intervenciones policiales se desarrollaron mediante actividades de patrullaje, registro a personas, solicitud de antecedentes y controles focalizados en sectores identificados por las autoridades como puntos de atención frente al tráfico de estupefacientes.

En medio de estos operativos también fue incautada un arma de fuego, elemento que fue sacado de circulación y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Los ocho capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos que correspondan en cada procedimiento. Será la autoridad judicial competente la encargada de definir sus situaciones jurídicas.

“Estos resultados son producto del trabajo permanente de nuestros policías en los territorios. En menos de 72 horas hemos capturado a ocho presuntos expendedores, incautado más de 235 dosis de estupefacientes y sacado de circulación un arma de fuego. Continuaremos interviniendo los sectores donde el tráfico de drogas afecta la tranquilidad de las familias”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional anunció que mantendrá las acciones contra el microtráfico en el departamento e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita identificar lugares y personas presuntamente dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas.