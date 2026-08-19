Mutualser cumple 32 años cuidando la salud de más de 2,6 millones de colombianos

El 19 de agosto de 1994, en El Carmen de Bolívar, nació la Asociación Mutual Montes de María Empresa Solidaria de Salud, una iniciativa impulsada por líderes comunitarios que encontraron en la organización colectiva una respuesta a las necesidades de salud de sus territorios. Con cerca de 7.000 asociados, comenzó una historia que 32 años después se traduce en más de 2,6 millones de afiliados y una presencia consolidada en la región Caribe.

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El crecimiento de Mutualser refleja la dimensión de esta transformación: la organización tardó aproximadamente 20 años en alcanzar su primer millón de afiliados y siete años después había duplicado esa cifra. Pero su evolución no hasignificado alejarse de su origen. La participación comunitaria, la cercanía y el propósito mutualista continúan haciendo parte de su identidad.

En estas tres décadas, Mutualser también ha tenido que adaptarse a un sistema de salud en permanente transformación. Desde 1994 Colombia ha atravesado diferentes gobiernos, ministros, reformas y cambios regulatorios que han redefinido el sector. En ese escenario, Mutualser ha logrado mantener su operación y su presencia, convirtiendo la capacidad de adaptación y la continuidad institucional en parte de su propia historia.

Esa trayectoria ha estado acompañada por la confianza de sus usuarios. Entre 2019 y 2022, Mutualser fue reconocida durante cuatro años consecutivos como la EPS mejor valorada del país por sus usuarios. En 2022, además, obtuvo 904 puntos sobre 1.000 en reputación, 300 puntos por encima del promedio del sector; el 88 % de los consultados manifestó tener una opinión favorable de la organización y el 91 % afirmó sentirse escuchado.

El liderazgo también ha tenido un nombre propio. Galo Viana Muñoz ha estado al frente de Mutualser durante sus 32 años de historia, una permanencia excepcional en un sector caracterizado por constantes cambios directivos, regulatorios y empresariales.

Para Galo Viana, los próximos años representan una nueva etapa para Mutualser: “Nuestro propósito es avanzar hacia una plataforma digital capaz de conectar de manera sencilla las necesidades de nuestros afiliados con quienes hacen posible su atención: IPS, hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos e insumos. Queremos que esa conexión se traduzca en una atención más cercana, sencilla y sin tanta vuelta. Al mismo tiempo, estamos para fortalecer la experiencia de nuestros afiliados y avanzar hacia una mayor estabilidad financiera. Con el nuevo gobierno tenemos grandes expectativas frente a los cambios que necesita el sistema de salud y queremos ser parte de esa transformación, poniendo nuestra experiencia y nuestra capacidad de innovación al servicio de las personas”.

Pero la historia de Mutualser trasciende los resultados en salud. Su visión mutualista también se expresa en iniciativas de impacto social, ambiental y educativo, con proyectos dirigidos al fortalecimiento de las comunidades, el apoyo a causas sociales, el cuidado del medio ambiente y programas de apoyo educativo para los hijos de asociados de su cooperativa.

Hoy, al cumplir 32 años, Mutualser reconoce una historia construida junto a afiliados, colaboradores, comunidades y aliados, mientras enfrenta nuevos desafíos relacionados con la transformación digital, la experiencia del afiliado, la gestión del riesgo en salud y el desarrollo de su talento humano.

Treinta y dos años después, la organización que nació en los Montes de María continúa vigente. Cambiaron los gobiernos, cambió el sistema de salud y cambiaron sus desafíos; mutualser también evolucionó, pero mantiene intacto el propósito que le dio origen: trabajar por el bienestar de las personas y las comunidades.

Mutualser: 32 años de historia, confianza y transformación.