Inicia la Conferencia Internacional para Control de Drogas en Argentina

Más de cien países enviaron sus representantes a Buenos Aires para debatir sobre las políticas de lucha contra el narcotráfico. (Foto: Cortesía DEA)

Delegados de más de un centenar de países debaten en Buenos Aires políticas de lucha contra el narcotráfico en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se celebra a puertas cerradas hasta el 20 de agosto en la capital argentina.

La cita, coorganizada por el gobierno del presidente Javier Milei y la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, busca fortalecer el intercambio de información, la inteligencia criminal y la coordinación frente al crimen organizado transnacional.

“La dimensión de este desafío es enorme”, señaló en X la ministra argentina de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que encabeza el encuentro junto al director de la DEA, Terrance Cole, y al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

“El crimen organizado es uno de los grandes males de este siglo, debilita gobiernos e instituciones, destruye el capital humano y profundiza desigualdades”, sostuvo Monteoliva.

Lea también: Nueva directiva de Trump buscaría concentrar lucha antidrogas en captura de grandes narcotraficantes

“Sin seguridad no hay crecimiento ni desarrollo”, añadió.

También en X, el embajador Lamelas destacó que Estados Unidos “trabaja codo a codo con la Argentina y los países democráticos frente a los carteles, redes criminales y terroristas”.

“Ningún país es inmune y ningún país puede librar esta batalla por sí solo”, señaló. “Los carteles y los criminales se mueven rápido. Por eso, debemos movernos aún más rápido”.

De su lado, el ministerio de Seguridad argentino subrayó en X: “Las organizaciones criminales no reconocen fronteras: las enfrentamos persiguiendo sus estructuras y trabajando junto a nuestros aliados para hacer cumplir la ley”.

La conferencia, que se realiza bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, se lleva a cabo en un hotel de Buenos Aires y reúne a delegaciones de más de 180 países y cerca de 700 participantes, según la Presidencia argentina.

Le interesa: “De defender a narcos a declararles la guerra”: el artículo del NYT sobre Abelardo de la Espriella

Durante el encuentro los participantes “mantendrán conversaciones estratégicas de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo”, sostuvo la embajada de Estados Unidos en Argentina en un comunicado.

Impulsada en 1983 por la DEA, la IDEC funciona como un foro multilateral y plataforma de colaboración para la comunidad policial y judicial internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Bajo el patrocinio de Estados Unidos celebra encuentros anuales en distintos países. Es la primera vez que se realiza en Argentina.