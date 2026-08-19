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19 ago 2026 Actualizado 14:12

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Homicidio en el barrio La Candelaria cobró la vida de un hombre de 22 años

La víctima fue atacada en vía pública y falleció en un centro asistencial

Colprensa

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Cartagena
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Un ataque con arma de fuego acabó con la vida de Luis Carlos Pereira Pérez, de 22 años de edad y natural de Cartagena, en hechos ocurridos a las 8:35 p. m. de este martes 18 de agosto en la calle El Jonky, sector Omaira del barrio La Candelaria.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, el joven se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por un sujeto que atentó contra su integridad con un arma de fuego.

Tras la agresión, Pereira Pérez fue trasladado a un centro de atención médica, donde se confirmó su fallecimiento horas después. La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

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