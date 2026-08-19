Envigado fue epicentro del pensamiento crítico en la tercera versión del Festival de Filosofía

Envigado, Antioquia

El Parque Cultural Otraparte finalizó con éxito la tercera edición del Festival de Filosofía, organizado por Comfama. Durante tres días, más de 2.500 asistentes disfrutaron de 40 actividades centradas en debatir el sentido, la evolución y el futuro del trabajo en la sociedad moderna.

El encuentro contó con 65 invitados de Colombia, España y Argentina, entre ellos la filósofa Anabella Di Pego y el periodista Albert Lladó. La agenda incluyó conversaciones, talleres, podcasts en vivo y proyecciones, además de extenderse a la Biblioteca Débora Arango y cafés cercanos.

Andrés Valencia, responsable de Festivales en Comfama, destacó la importancia de promover el pensamiento crítico y la convivencia cultural. Por su parte, asistentes valoraron los espacios dedicados a la reflexión sobre los oficios manuales y los saberes silenciosos que acompañan la labor cotidiana.

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El evento también impulsó la economía cultural con una muestra editorial a cargo de cinco librerías y una editorial, registrando ventas superiores a los 15 millones de pesos. Además, se entregaron 185 Bonos de Lectura Comfama para facilitar el acceso a libros con descuento.

Con esta edición, el festival consolida al municipio de Envigado y a la Casa Museo Fernando González como epicentros clave para el debate de ideas, reafirmando el valor de bibliotecas, museos y teatros como espacios de encuentro comunitario y formación ciudadana.