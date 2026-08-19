Envigado entrega a sus bomberos la primera unidad de rescate especializado del Valle de Aburrá

Envigado, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado incorporó una moderna unidad de rescate urbano diseñada para atender incidentes de alta complejidad. La adquisición, valorada en más de 579 millones de pesos y financiada por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y la institución bomberil, posiciona al municipio como referente regional en gestión del riesgo.

Esta adición responde al incremento de operativos locales, que en los últimos dos años suman siete extracciones vehiculares, cinco rescates en alturas y tres en alta montaña. El nuevo equipo permitirá iniciar labores inmediatas en estructuras colapsadas, espacios confinados y emergencias con fauna, maximizando las probabilidades de salvar vidas.

Tecnología y capacidad única en la subregión

Con la llegada de este vehículo especializado, Envigado se convierte en el único municipio del Valle de Aburrá en operar un recurso de estas características técnicas directamente desde su cuerpo de bomberos. Esta capacidad operativa exclusiva optimizará significativamente los tiempos de respuesta ante cualquier desastre.

El camión, un Chevrolet NQR modelo 2026 adaptado, incluye carrocería de aluminio, gabinetes con bandejas deslizantes para equipos a batería y un malacate portátil multidireccional con cuatro puntos de anclaje periféricos para realizar maniobras de tracción desde diversos ángulos.

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Seguridad operativa e inversión estratégica

Para atender emergencias nocturnas, el vehículo integra un sistema de iluminación LED con luces exploradoras de 360 grados y luz de terreno. Asimismo, dispone de una cabina trasera reforzada, ergonómica e insonorizada con capacidad para transportar a cinco rescatistas de forma totalmente segura.

Esta inversión estratégica reafirma el compromiso de la Ciudad Señorial con la protección de la vida y el fortalecimiento del equipo de socorro, garantizando una comunidad mejor preparada para responder a eventos adversos en el territorio.