Corantioquia alerta sobre el incremento en el tráfico de aves silvestres en el departamento

Medellín

La entidad Corantioquia lanzó una alerta por el incremento en el tráfico y la tenencia ilegal de aves silvestres, especialmente de la familia de loros, cotorras, pericos y guacamayas. De acuerdo con la autoridad ambiental, 2.078 individuos de esta familia han ingresado al Hogar de Paso de Corantioquia. La cifra mantiene una tendencia creciente y genera preocupación por la presión que el tráfico de fauna ejerce sobre los ecosistemas.

Durante 2025 se registró el mayor número de ingresos de este tipo de aves al Hogar de Paso de la organización, con 364 individuos. En lo corrido de este año ya han sido atendidas 233 aves, entre animales rescatados. Las cifras reportadas por la entidad muestran la evolución de los ingresos: 2024: 290, 2025: 364 y 2026: 233, con corte a la fecha del reporte.

Loras y guacamayas, entre las más afectadas

La lora frentiamarilla es una de las especies que más preocupa a la autoridad ambiental. Su capacidad para imitar la voz humana ha llevado históricamente a que sea capturada y mantenida como mascota. Según Corantioquia, esta práctica puede provocar alteraciones en su comportamiento y dificultar su eventual regreso a la vida silvestre.

Otra de las especies afectadas es la guacamaya gonzalo, cuyo colorido plumaje la convierte en objetivo del tráfico ilegal. La entidad advierte que algunos ejemplares son sometidos incluso al recorte o amputación de plumas para impedirles volar.

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Liliana María Taborda González, directora general de Corantioquia, señaló que es necesario mantener los esfuerzos de educación ambiental sobre no comprar, vender ni mantener aves silvestres como animales de compañía, debido a que las aves cumplen funciones importantes dentro de los ecosistemas como la dispersión de semillas.

La corporación medio ambiental antioqueña hizo un llamado a la ciudadanía y pidió denunciar los casos de tráfico o tenencia ilegal sobre fauna silvestre, desde la línea 321 817 5002.