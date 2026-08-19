Comenzó el traslado de los nuevos buses de Transcaribe hacia el Patio Portal en Cartagena

Tras surtir varios trámites legales, autorizaciones técnicos y una larga lista de permisos, la Alcaldía de Cartagena, a través de TransCaribe, se inició el traslado del primer lote de buses nuevos hacia el Patio Portal, en donde entran a una fase previa de alistamiento para ser puestos al servicios de los cartageneros en los próximos días.

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Estos son los primeros 17 vehículos de los 52 adquiridos por la Alcaldía de Cartagena, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, para fortalecer la operación de TransCaribe, a través de la porción dos del sistema, TransCaribe Operador, el cual está bajo control del Distrito.

Los vehículos empezaron a ser trasladados desde el Muelle Compas en la madrugada de este miércoles. Cabe recordar que en ese espacio fueron recibidos hace algunas semanas por el alcalde Dumek Turbay, provenientes de China, y ahora están siendo movilizados hacia el patio taller número dos de Transcaribe Operador.

Ahora, los vehículos afrontarán el último paso para poder salir a rodar por las calles de Cartagena, reforzando la operación del sistema, y mejorando la oferta y los tiempos de espera de los cerca de cien mil usuarios que se mueven diariamente en TransCaribe.

En el patio taller, terminará el proceso de alistamiento de flota y puesta a punto, paso previo a la incorporación de los 17 vehículos a la operación.

El alcalde Dumek Turbay conducirá uno de estos buses nuevos en su recorrido inaugural y prepara una sorpresa para sus primeros pasajeros.

“En pocos días, yo mismo manejaré uno de estos buses y regalaré muchas tarjetas cargadas para quienes me acompañen y no tengan miedo de que su alcalde sea su conductor. Saldremos de Patio Portal y llegaremos hasta el Centro Histórico, en la estación de La Bodeguita”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

El traslado de los buses se realizará durante lo que resta de esta semana, principalmente en horario nocturno, teniendo en cuenta que dicho proceso requiere una logística importante en cuanto a tráfico y movilidad.

Vehículos de última tecnología

Estos vehículos cuentan con elementos de alta tecnología, como GPS de alta precisión, sistema industrial de última generación de consola de guía, comunicación permanente de voz y datos con el centro de control. En el caso de los busetones, cuenta con cuatro cámaras en el interior, además de cámaras en el frente y la parte trasera, conectadas en tiempo real con el centro de control.

También cuentas con paneles de información que mostrará rutas, horarios, próximas paradas e información sobre la operación; sistema de sonido, puertos USB tipo A y tipo C junto a cada silla, cámara de monitoreo y ayuda activa a la conducción (ubicada frente al operador del bus y que puede detectar microsueños), cámaras de conteo de pasajeros en las puertas, agarraderas más bajas y más accesibles, plataformas de ascenso y descenso y espacios para personas con movilidad reducida, y cumplen las normas ambientales Euro VI.

Estos vehículos están especialmente protegidos contra la corrosión gracias a uno de los procesos más avanzados para este tipo de circunstancias en la industria automotriz en todo el mundo: e-coating (electrodeposición o cataforesis), un proceso industrial de inmersión, en el que una pintura especialmente desarrollada se deposita electroquímicamente sobre piezas metálicas, protegiendo las superficies, los bordes y las cavidades de la carrocería.

La nueva flota también cuenta con tecnologías de protección de circuitos que aíslan la parte eléctrica y el sistema de combustión a gas, minimizando fallas y garantizando la protección y seguridad a bordo.