Real Cartagena reunió cuatro toneladas de ayudas para los damnificados del terremoto

Una contundente respuesta solidaria entregó la comunidad deportiva de la ciudad tras la convocatoria del Real Cartagena para apoyar a las poblaciones impactadas por la emergencia sísmica. La jornada, desarrollada en el parqueadero del estadio Jaime Morón León, alcanzó el acopio de cuatro toneladas de suministros de primera necesidad.

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El despliegue institucional integró el trabajo del personal directivo, cuerpo técnico y plantel profesional de futbolistas, quienes junto a la fanaticada y la ciudadanía en general acudieron al punto de recolección para aportar insumos humanitarios.

A través de sus canales oficiales, la institución auriverde extendió un mensaje de gratitud a todos los asistentes y participantes de la jornada de apoyo. “Gracias por demostrar que cuando nos unimos, podemos ayudar a quienes más lo necesitan”, señaló el club al hacer el balance oficial de la actividad.

La estrategia de asistencia social concluyó bajo el lema institucional “Real Contigo, Juntos nos Levantamos”, ratificando el compromiso del equipo cartagenero con la atención humanitaria de las familias afectadas por el fenómeno natural.