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18 ago 2026 Actualizado 13:43

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Presidente de la Espriella designó a Antonella Farah como nueva cónsul de Colombia en Miami

La mujer lideró el movimiento político del mandatario en Cartagena

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Una nueva designación dentro del Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene como protagonista a Antonella Farah, quien fue escogida para ocupar el cargo de cónsul de Colombia en Miami.

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El nombramiento lleva a Farah a una función diplomática en Estados Unidos, después de su participación en el proceso político que terminó con la elección de De la Espriella como presidente de Colombia.

Su nombre tomó fuerza durante la campaña en la región Caribe, particularmente en Bolívar, donde tuvo responsabilidades en la organización y desarrollo de la estrategia electoral del entonces candidato.

La nueva cónsul también hace parte del círculo cercano del jefe de Estado. Su relación con De la Espriella se remonta a varios años atrás y se fortaleció durante el recorrido político que antecedió a las elecciones presidenciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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